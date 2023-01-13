حجز 8000 لتر من المازوت بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست من حجز 8000 لتر من المازوت الموجه للتهريب, حسبما افاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للجمارك.

و جاء في البيان: "في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للمصالح العملياتية للفرق الجمركية, تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست, من حجز 8000 لتر من المازوت معبأ داخل براميل حديدية وبلاستيكية, تم ضبطها على إثر القيام بدورية مكنت من كشف مخبأ مهيأ خصيصا للتهريب".

وتكرس العملية, يضيف البيان, التجند التام والدائم لأعوان الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله.