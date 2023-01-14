الشان: هذا ماتم تسخيره لمرافقة الجمهور بملعب حملاوي

قامت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة رفقة الشركاء على مستوى ملعب الشهيد حملاوي، بوضع آخر الترتيبات اللازمة من أجل السهر على سلامة الجمهور و تأمين مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين، و ذلك في إطار المهام المنوطة بالحماية المدنية .

و لهذا الغرض سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة من الإمكانيات ما يسمح بمرافقة المشجعين داخل وخارج الملعب.

وحسب الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك فإنه تم تسخير جهازي إسعاف و مرافقة الجمهور و تأطيره لضمان سلامته و تأمين المقابلات

ويتكون الجهاز الأول من 06 سيارات إسعاف منهم ثلاثة طبية و مركز طبي للتكفل بالحالات المستعجلة و شاحنتي حريق للإطفاء و أربع سيارات قيادة و 20 حافلة بتعداد 05 أطباء و 50 عون بمختلف الرتب بملعب الشهيد حملاوي، بالإضافة لجهاز لمرافقة ، توجيه و تأطير الجمهور على مستوى مدرجات الملعب بتعداد يتكون من 400 عون بمختلف الرتب .