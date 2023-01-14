وجهة لاعب " الخضر" تتضح

كشف تقرير فرنسي اليوم السبت أن نادي نيس وجد بديلا لمهاجمه الدولي الجزائري آندي ديلور الذي يتجه لمغادرة فريقه.

وحسب موقع " أورو سبور"، فإن نيس يريد ضم النيجيري تيريم موفي لاعب نادي لوريون والذي بصم لحد الآن على 11 هدفا.

ووفق المصدر ذاته، فإن نادي " الساحل الآزوري"، مستعد لدفع ما قيمته 18 ملون يورو للتعاقد معه بينما يريد فريقه صكا بقيمة 30 مليون يورو وهو الذي ينتهي عقده في 2024.

وأكد" أورو سبور"، أن ديلور مرشح بقوة للإلتحاق بنادي نانت صاحب المركز الرابع عشر في ترتيب منافسات " الليغ1" وبرصيد 18 نقطة.