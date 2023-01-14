سبقاق يستقبل الرجوب

استقبل اليوم السبت وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم السبت جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، والوفد المرافق له، المتشكل من سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس أبو هلال، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وعلى هامش اللقاء رحب الوزير سبقاق بالفريق الرجوب والوفد المرافق له، ونقل لهم مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للشعب الفلسطيني باستعداد الجزائر استضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية على الملاعب الجزائرية، واعتبارها ملاعب بيتية للفرق الرياضية الفلسطينية، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأكد الوزير سبقاق أن فلسطين ستبقى حاضرة وأولوية في وجدان الجزائريين قيادة وشعباً وحكومة. مؤكداً على استمرار التعاون المشترك على الصعيد الرياضي والشبابي ما بين الشعبين الشقيقين، مشددا على أن الجزائر ستسخر كافة امكانياتها في سبيل دعم وتطوير الرياضة الفلسطينية.

بدوره نقل الفريق الرجوب تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لنظيره الجزائري وللقيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق، مباركاً للجزائر نجاحها المبهر في تنظيم وافتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وفوز منتخب الجزائر في أولى مبارياته في البطولة. وثمن الفريق الرجوب عالياً مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، مقدماً شكره باسم فلسطين قيادة وشعباً للرئيس الجزائري على مبادرته العظيمة، والتي تعكس مكانة فلسطين وحضورها الكبير في وجدانه واهتماماته وفي كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء، قدم الفريق الرجوب شكره للجزائر قيادة وحكومة وشعباً، متمنياً التوفيق للمنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر على أرضها.