زبدي يتوعد صانعي الذهب

هدد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهل، زبدي مصطفى، أصحاب بعض كبرى ورشات صناعة الذهب، أنه سيتم النشر والتحذير من كل طقم جديد يخرج للسوق بمواصفات غير قانونية.

وأكد زبدي، عبر حسابه الرسمي، "فيسبوك"، أن هناك البعض من كبرى ورشات صناعة الذهب، لم يستح أصحابها وهم مواصلون في صناعة الأطقم من العيار الناقص، مهددا أنه سيتم النشر والتحذير من كل طقم جديد يخرج للسوق بمواصفات غير قانونية

وأضاف أنه وهذا إضافة لإجراءات أخرى ....نصحنا ونبهنا ووصلنا لمرحلة الكَيْ لمعالجة الوضع، موضحا أن هناك ثلاث ورشات في إحدى ولايات الشرق، "بلغنا كلامكم وتحديكم، وإنّ غدا لناظره قريب".