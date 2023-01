Meloni prochainement en Algérie

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, effectuera, les 22 et 23 janvier en cours une visite en Algérie.

l'amvassadeur de l'Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria a été reçu par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération italien.

L'Ambassadeur de l'Algérie à Rome a été reçu par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale italien. Les deux parties ont examiné les différents dossiers de coopération bilatérale, en particulier la prochaine visite officielle qu'effectuera Giorgia Meloni, la première ministre italienne en Algérie, les 22 et 23 ja,vier en cours.