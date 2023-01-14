المنتخب المالي يحل بوهران

وصلت، ظهر اليوم السبت، بعثة المنتخب المالي لكرة القدم إلى مطار أحمد بن بلة الدولي في وهران، من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وحظي الوفد باستقبال رسمي بحضور مدير الشباب والرياضة، مدير السياحة، مديرة الثقافة، رئيس دائرة ورئيس بلدية السانية، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الولائي ومدير مطار وهران.

وسيدخل المنتخب المالي المنافسة هذا الإثنين أمام نظيره الأنغولي بملعب ميلود هدفي بوهران، في إطار المجموعة الرابعة.

ستكون بعثتا موريتانيا والنيجر آخر الملتحقين بالجزائر في 17 جانفي الحالي.