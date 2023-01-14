مجموعة "الخضر": تعادل سلبي بين الموزمبيق وإثيوبيا

تعادل المنتخبان الإثيوبي والموزمبيقي للمحليين لكرة القدم بنتيجة (0-0) اليوم السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر) لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022.

ولحساب نفس المجموعة تغلب مساء أمس الجمعة المنتخب الجزائري على نظيره الليبي (1-0) بهدف لأيمن محيوص ( د 57 من ضربة جزاء) .

بعد هذه المباراة، يتصدر "الخضر" ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، أمام إثيوبيا والموزمبيق (1 ن)، فيما تتذيل ليبيا الترتيب بدون رصيد.

وستقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء 17 يناير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حيث سيلاقي منتخب موزمبيق نظيره الليبي على الساعة الخامسة مساء فيما يواجه المنتخب الجزائري نظيره الإثيوبي على الساعة الثامنة ليلا.

يذكر أن الأول والثاني في المجموعة الأولى سيتأهلان للدور ربع النهائي.