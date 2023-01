La délégation malienne arrive à Oran

La sélection malienne de football est arrivée cet après-midi à l'aéroport Ahmed Ben Bela à Oran, afin de prendre part au championnat d'Afrique des joueurs locaux.

Un accueil officiel a été réservé à la délégation malienne, en présence du directeur de la jeunesse et des sports, le directeur du tourisme et le chef de daïra d'Es-Sania, le président du comité de la jeunesse et des sports près l'APW ainsi que le directeur de l'aéroport d'Oran.

La sélection malienne entamera la compétition, ce lundi, en affrontant la sélection angolaise au stade Miloud Chorfi à Oran, dans le cadre du groupe 4.

notons que les délégation mauritanienne et nigériane seront les dernières à arriver à Alger; le 17 janvier en cours.