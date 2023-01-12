الترقوي الحر: فتح التسجيلات في هذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية تلمسان.

وحسب بيان ذات المؤسسة فإن الموقع المقترح هو 40 مسكن ترقوي حر وسط المدينة منصورة ولاية تلمسان.

وسيبدأ التسجيل على الموقع الالكتروني للمؤسسة ( www.enpi.dz ) ابتداء من يوم الأحد 15 جانفي 2023 على الساعة الثانية زوالا.

ويشمل الموقع شقق ذات ثلاثة غرف وشقق ذات أربعة غرف وسيكون سعر السكنات على النحو التالي :

مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 70.20 متر مربع إلى 77.55 متر مربع.

يبدا سعر شقة ذات ثلاثة غرف من 390.00 034 8 دج إلى 597.50 875 8 دج .

مساحة شقة ذات أربعة غرف يبدأ من 84.64 متر مربع إلى 87.20 متر مربع.

يبدأ سعر شقة ذات أربعة غرف من 048.00 687 9 دج إلى 040.00 980 9 دج .