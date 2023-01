Score nul et vierge entre l'Ethiopie et le Mozambique

Après la victoire de l’Algérie contre la Libye (1-0) vendredi à l’occasion du match d’ouverture du CHAN 2022, l’Ethiopie et le Mozambique se sont affrontés, ce samedi au Stade Nelson Mandela, dans l’autre match du groupe A.

Une rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge (0-0) malgré la domination des Walyas face à des Mambas qui n'ont pas cadré le moindre tir.

Ce résultat fait les affaires des Fennecs, qui se retrouvent seuls en tête et se rapprochent de la qualification en quarts de finale.

La 2e journée opposera mardi le Mozambique à la Libye (17h) puis le pays-hôte à l’Ethiopie (20h).

Le classement du groupe A du CHAN 2022 : Algérie 3 points, Ethiopie 1 pt, Mozambique 1 pt, Libye 0 pt