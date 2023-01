Match nul entre la RC Congo et l'Ouganda

Le premier match du groupe 2 des compétitions du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN qui a opposé la République Démocratique du Congo et l'Ouganda s'est soldé par un match nul sans buts.

Le match qui a eu lieu au stade 19 mai 1956 à Annaba n'a pas été au niveau attendu par le public qui a rempli les gradins du stade.

Il est à noter que le président de la Confédération Africaine de Football Patrice Motsepe, s'est déplacé, ce samedi, à Annaba.

Rappelons qu'en plus de la République Démocratique du Congo et de l'Ouganda, le groupe 2 est composé du Sénégal et de la Côte-d'Ivoire.