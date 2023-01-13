ضرائب: إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات المصدرة

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، اليوم السبت، عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب ذات المصدر، في "تخصيص إجراء مبسط لمعالجة الطلبات التي تقدمها هذه المؤسسات فيما يتعلق بالحصول على الاعتماد للشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة والتسبيق المالي بمعدل 30 بالمائة وكذا شهادات الوضعية الجبائية في حالة تحويل الأموال إلى الخارج المتعلقة بعمليات التصدير".

إلى جانب ذلك، وضعت المديرية العامة للضرائب تحت تصرف المؤسسات المصدرة عنوان بريد إلكتروني مخصص "[email protected]"، من "أجل الحصول في أقرب الآجال على معلومات تخص الإجراءات الجبائية المتعلقة بنشاطهم والإبلاغ عن أي صعوبات يواجهونها في هذا الصدد"، وفقا للبيان.