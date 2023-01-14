العلامة الكاملة للجمهور العنابي

تصنع الجماهير التي توافدت اليوم السبت على ملعب 19 ماي 1956 لمشاهدة مقابلتي الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان 2022"، بين جمهورية الكونغو الديمقراطية-أوغندا والسنغال-كوت ديفوار، أجواء من الفرجة.

وفي ظل ظروف تنظيمية محكمة، توافد الأنصار على الملعب والتحق كل واحد منهم بمكانه بكل أريحية ليستمتعوا قبيل انطلاق المواجهتين بأجواء احتفالية تصنعها الموسيقى المنبعثة من مكبرات الصوت.

وقد سجل حضور قوي للشباب إلى جانب عدد من العائلات رفقة أطفالهم ومناصري أندية رياضية و ممثلي جمعيات من بينها جمعية الدراجة الخضراء التي ترفع بمناسبة التظاهرة القارية "شان 2022" شعار " مناصر نظيف بملعب نظيف".

وصنع الجمهور العنابي التاريخ في منافسة "الشان" باعتبار هذا الحضور الجماهيري هو الأكبر في مقابلة يغيب عنها المنتخب المضيف.

ولضمان توافد الجماهير وتمكينهم من الالتحاق بالملعب بكل أريحية تم ضبط مخطط للنقل بالمجان انطلاقا من مختلف البلديات والتجمعات الحضرية الكبرى مع تسخير 19 حافلة لنقل الجمهور وتمكينهم من العودة بعد انتهاء المقابلتين المبرمجتين لأمسية اليوم بعنابة.

من جهتها تسهر مصالح أمن ولاية عنابة التي ضبطت بالمناسبة مخططا لتأمين محيط الملعب والفنادق التي تستقبل ضيوف الولاية بمناسبة "الشان" وكذا المسالك المؤدية إلى الملعب إضافة إلى وضع مخطط مروري لضمان انسيابية حركة السير طيلة فترة البطولة بالولاية.