اسبانيا: انقاذ حراقة قادمين من وهران

أنقذت مصالح حرس السواحل لمدينة الميريا عشية اليوم، 8 مهاجرين غير شرعيين من بينهم امرأة حامل على متن قارب ضائع في سواحل اسبانيا بعد اكتشافه من طرف سفينة تجارية، حسب ما كشف عنه فرانسيسكو خوزي كليمانتي مارتان صاحب صفحة " سوكور-باتيراس".

تضمنت الصفحة معلومات عن عملية أخرى في منتصف النهار لإنقاذ قارب آخر على متنه 11 شخصا من بينهم 8 أطفال و 2نساء و رضع في منطقة كابو قاطا في ساحل الميريا قادمين من سواحل وهران.

في نفس اليوم استطاع رجال مطافىء إسعاف 5 مهاجرين غير شرعيين ( 3 أطفال و 2 نساء ) مبللين و ضائعين بعد وصولهم اليابسة.

في عملية قامت بها مصالح حرس السواحل لمنطقة مورسيا، أمس، تم انقاذ قارب كان على متنه قاصر و 8 أطفال.