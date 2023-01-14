البويرة: وفاة شخص في حادث مرور

خلف حادث اصطدام بين 03 سيارات بالطريق الوطني رقم 08 بفج ديرة بلدية سور الغزلان، 45 كلم، جنوب عاصمة ولاية البويرة إلى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين .

وجاء في بيان خلية الاعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت اسعافات وحدة قطاع سور الغزلان على الساعة 14سا25د ، في حادث مرور تمثل في اصطدام بين ثلاث سيارات أين تم إسعاف الجرحى البالغ عددهم أربعة و المتراوحة أعمارهم بين 10 سنوات و 64 سنة ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان فيما تم تحويل المتوفى من جنس أنثى البالغة من العمر 47 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى."