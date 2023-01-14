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البويرة: وفاة شخص في حادث مرور

مجتمع
14 جانفي 2023 ()
سمير قميري
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خلف حادث اصطدام بين 03 سيارات  بالطريق الوطني رقم 08 بفج ديرة بلدية سور الغزلان، 45 كلم، جنوب عاصمة ولاية البويرة إلى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين . 

وجاء في بيان خلية الاعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت اسعافات وحدة قطاع سور الغزلان  على الساعة  14سا25د ، في حادث مرور تمثل في اصطدام بين ثلاث سيارات أين تم إسعاف الجرحى البالغ عددهم أربعة و المتراوحة أعمارهم بين 10 سنوات و 64 سنة  ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان فيما تم تحويل المتوفى من جنس أنثى البالغة من العمر 47 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى."

 

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