Des harragas provenant d'Oran sauvés en Espagne

Les gardes-côtes espagnoles ont sauvé la vie, ce samedi, à 8 migrants clandestins, dont une femme enceinte.

L'embarcation de ces migrants clandestins a été détectée par un navire commercial, a révélé Fransisco Jose Clemente sur sa page Facebook.

La page a aussi révélé qu'une autre barque avec 11 individus à bord, dont 8 enfants, 2 femmes et un bébé a été sauvée dans la région de Gabo de Gata dans le littoral d'Almeria et provenant des côtes oranaises.

Les pompiers de cette ville ont aussi sauvé 5 migrants (3 enfants et 2 femmes) après avoir atteint les côtes espagnoles.

Dans une autre opération, les gardes-côtes espagnoles ont réussi, hier, à sauver un mineur et 8 enfants à bord d'une barque dans la région de Murcie.