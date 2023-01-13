إلا ماكرون.. يجد تبريرات لفرنسا

كان الاستعمار الفرنسي أكثر بشاعة في حق الشعوب وجرائمه تعتبر "جرائم ضد الإنسانية" باعتراف ماكرون وغيره، لكن مع ذلك فرنسا الرسمية تضع نفسها أفضل "سياسيا وأخلاقيا"، من هولندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا الذين لم يجدوا أدنى تردد في تقديم "اعتذار" رسمي و"تعويضات مالية" على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعوب الإفريقية.

عندما يقول الرئيس الفرنسي في حوار لأسبوعية "لوبوان" إن "الاعتذار" لا طائل من ورائه ولا يقدم ولا يؤخر، فهو بذلك أعطى لنفسه الحق للتحدث باسم الجزائريين، وهو نوع آخر من الاستعمار الجديد، ولا أعتقد للحظة أن هناك من أعطاه من الجزائريين مثل هذا الحق في الحديث عن هذه "الفتوى الماكرونية"، ما يعني أن ماكرون يكشف لنا مرة أخرى على طريقته الخاصة ليس في قراءة الماضي والحاضر، ولكن أيضا في كتابة التاريخ الذي تريده فرنسا في المستقبل، قبل أن يقول مؤرخو البلدين كلمتهم ويقدمون تقريرهم المشترك.

والغريب في الأمر أن ماكرون لم يجد أي حرج في إيجاد التبريرات لأمر لا يبرر، لأن الاستعمار كفعل في حد ذاته هو تعد على الحق في الحياة الذي أدانته كل الأديان السماوية، ولكن لأن "الاعتذار" عنه دون أي تأخير أو تسويف أو تردد هو بمثابة قسم بعدم تكرار ذلك في أي وقت من الأوقات، لأنه فعل مذموم ومدان وغير حضاري ولا إنساني، يفهم من هذا أن فرنسا لا تريد إعلان مثل هذا القسم لسبب بسيط، أن جيلا منها لم يخلصها من فكرها الكولونيالي.

عكس فرنسا التي تريد التميز في الاستفزاز مثلما تميزت عن غيرها باستعمار استيطاني بغيض، لم تجد إيطاليا في عهد برسكوني أي حرج في تقديم الاعتذار عن استعمارها لليبيا ودفع تعويضات مالية على ذلك. ولم تتخلف ألمانيا في عهد المستشارة ميركل عن الاعتذار عما سببته من إبادة لقبيلة في ناميبيا ومنحت أزيد من مليار دولار كتعويضات على ذلك، رغم أنه شتان بين حصيلة استعمار ألمانيا في القارة السمراء وبين ما فعلته فرنسا.

وبالمثل قدمت مملكة بلجيكا اعتذارا رسميا للكونغو عن استعمارها له واعترفت بما أسمته "حقبة مظلمة" من التاريخ مارستها بلادها هناك.

بدوره قدم رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في خطاب في لاهاي شهر ديسمبر الفارط، اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية، معلنا عن تعويضات في العام المقبل. كما توجه بابا الفاتيكان في زيارته إلى كندا في جويلية 2022، بـ"الاعتذار عن انتهاكات الكنيسة بحق السكان الأصليين هناك، وطلب الصفح منهم"، فيما يجد ماكرون تبريرات لفرنسا.

كان يمكن أن يكون لكلام ماكرون منطق، لو أن ما يلاحق فرنسا مجرد شبوهات، أما أن تكون جرائمها مكتملة الأركان، فهو ما يعني أن فرنسا تريد جعل هذا الماضي الوسخ "لحمة مفرومة"، اعتقادا منها أن ذلك سيسهل عليها تمرير هضمه على الجزائريين، على غرار ما فعلته إلى حد الآن، فقد انتظرت حتى عام 1999 لتعترف بأن ما وقع في الجزائر بين 1954 و1962 هو "حرب" وليس مجرد عمليات لحفظ الأمن العام، كما كانت تسميها في مواثيقها، وتأخرت أزيد من 61 سنة لتعترف أيضا بمسؤوليتها في تعذيب واغتيال المناضل موريس أودان صديق الثورة الجزائرية، واغتيال بومنجل وأبقت على الصمت على قبر العربي التبسي وعن ظروف اغتيال العربي بن مهيدي والقائمة مفتوحة. فكم ستنتظر من عام لتعترف بماضيها وتاريخها الاستعماري ككل في حق الجزائريين؟.

فرنسا تسعى في كل المناسبات ومن دونها، إلى تصوير ما وقع للجزائريين من تنكيل وتعذيب وقتل وكأنه فعل معزول لجنود فرنسيين متهورين، رغم أنه كان يجري تنفيذه بأوامر من مؤسسات فرنسية رسمية وبسياسة استعمارية مشرعنة من برلمان البلاد.

ولذلك فما الذي يجعل ماكرون وهو أول رئيس فرنسي لم يعش أطوار الثورة الجزائرية، على خلاف الكثير من سابقيه من رؤساء فرنسا، أن يحشر نفسه في نفس خانة سابقيه الذين مجدوا الاستعمار بقوانين وامتنعوا عن الاعتراف والاعتذار للجزائر، رغم هرولتهم لتقديم الاعتذار لليهود، كما فعل جاك شيراك عن تسليمهم للنازية وتكريم الأقدام السوداء ومنظمة الجيش السري، مثلما فعل ساركوزي، والاعتذار للحركى كما قام بذلك ماكرون منذ أيام فقط ؟، إن لم يكن ذلك اعتراف برفض "التنظف" من الفكر الكولونيالي.