قتيل وجرحى في حادث مرور بجيجل

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الأحد بمنطقة "تيمليكان" ببلدية سيدي عبد العزيز (جيجل)، حسبما جاء في بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح البيان، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلغيموز بدائرة العنصر مدعومة بوحدة بلدية الشقفة قد تدخلت في حدود الخامسة من صباح اليوم لأجل حادث مرور مميت على الطريق الوطني رقم 43 بمنطقة ''تمليكان'' ببلدية سيدي عبد العزيز.

وقد نجم الحادث عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية ما تسبب في وفاة شاب 17 سنة بعين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح يبلغون من العمر 20 و23 و28 سنة، اثنين منهم في حالة ''خطيرة''، وفقا للبيان.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى السعيد مجدوب بالطاهير، حسبما تمت الإشارة إليه.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث.