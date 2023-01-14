كرة اليد: الجزائر وقطر في صدام التدارك

يلاقي المنتخب الجزائري لكرة اليد اليوم الأحد بمدينة كاتوفيتسي ببولندا، بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا نظيره القطري وذلك في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للبطولة العالمية المقامة حاليا ببولندا والسويد.

ويبحث المنتخبان عن التدارك وتسجيل أول فوز لهما في المنافسة، فـ " العنابي" إنهزم أمام ألمانيا في أول مباراة له بنتيجة 27-31 ، والتي جعلت رصيده من النقاط خاليا. من جهته يدخل " الخضر" بنفس الهدف، وهو الذي خسر في المباراة الأولى أمام صربيا، بنتيجة 27-36 .

وتكتسي المواجهات العربية طابعا خاصا، يتميز بالحماسية والندية نظرا للإمكانيات التي تتمتع بها عناصر كل فريق، ما يجعلهما يتطلعان للفوز من أجل إنعاش حظوظهما و التمسك بآمال العبور للدور المقبل من البطولة.

يشار إلى أن لائحة البطولة تنص على صعود أول 3 منتخبات من كل مجموعة للدور المقبل بكامل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول.