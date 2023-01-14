الشان: هل ستكون فرصة لرفع الأسهم؟

ستكون نهائيات أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى وقائعها بالجزائر إلى غاية الرابع من فيفري المقبل، فرصة بروز للاعبي المنتخب الوطني الناشطين في مختلف أندية المحترف الأول بالرغم من أنها لم تكن ممثلة بعدد كبير، وذلك لخيارات فنية سبق وتحدثها عنها المدرب مجيد بوﭬرة.

وستحاول العديد من الأسماء الشابة، الظهور بوجه قوي والتواجد ضمن التوليفة الأساسية التي يعدها الطاقم الفني، أو على الأقل ضمان وقت لعب كاف، كفيل بالإقناع وأحقية التواجد ولما لا الإلتحاق بالمنتخب الوطني الأول مادام مدربه جمال بلماضي يثق كثيرا في عمل زميله "الماجيك" مثلما صرح به سابقا.

وفي هذا الصدد قال مناجير اللاعبين و المدربين المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبد العالي عاشوري في اتصال بـ " الخبر": " الأمر ممكن في مثل هذه المنافسات والمواعيد الرياضية الكبرى، لكن لا أعتقد أن أمر رفع القيمة السوقية والفنية ستشمل جميع لاعبي المنتخب الوطني وسيقتصر فقط على عناصر قليلة".

وأردف:"السبب في ذلك كون مستوى البطولة المحلية ليس بالعالي جدا، لهذا فالفرصة مواتية أمام كل من ميرزيق وبلعيد وبلخير وقندوسي للتأكيد وسيكونون تحت المجهر ولما لا الظفر بعقود إحترافية".

وواصل محدثنا :" هناك أسماء في المنتخب قد خاضت تجارب احترافية في وقت سابق ناهيك عن أمر السّن مثلا كأيوب عبد اللاوي ومختار بلخيثر".

وختم:" منافسة الشان ، ستعرف حضورا عديد المناجرة من خارج الجزائر، ولدي معلومات بأن وكلاء ومستكشفين من البرازيل سيكونون حاضرين في الأيام القليلة القادمة بالجزائر".

يذكر أن الجزائر ستواجه في اللقاء الثاني يوم السابع عشر من جانفي منتخب اثيوبيا المتعادل سلبا أمام الموزمبيق.