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"الشان": قطارات ليلية إضافية لنقل الأنصار

مجتمع
15 جانفي 2023 ()
إ.ش
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، " أنه تم إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر للجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاءات كأس إفريقيا للمحلين شان 2022 المقامة بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 جانفي 2023 و 04 فيفري 2023، وهذا طيلة أيام الدورة وذلك حسب البرنامج التالي:

-الجزائر – الثنية.

الانطلاق من محطة آغا  30 : 22  الوصول إلى الثنية  36 : 23

الانطلاق من محطة الثنية 50 : 23  الوصول إلى محطة آغا  32 : 00

- الجزائر – العفرون.                               

الانطلاق من محطة آغا 40 : 22  الوصول إلى العفرون   00 : 00

الانطلاق من العفرون   30 :00   الوصول إلى محطة آغا  28 : 01

- زرالدة – بئر توتة.

الانطلاق من محطة زرالدة    00 : 23  الوصول إلى محطة بئر توتة  19 : 23

الإنطلاق من محطة بئر توتة  30 : 23  الوصول إلى محطة زرالدة    48 : 23

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