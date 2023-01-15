"الشان": قطارات ليلية إضافية لنقل الأنصار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، " أنه تم إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر للجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاءات كأس إفريقيا للمحلين شان 2022 المقامة بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 جانفي 2023 و 04 فيفري 2023، وهذا طيلة أيام الدورة وذلك حسب البرنامج التالي:

-الجزائر – الثنية.

الانطلاق من محطة آغا 30 : 22 الوصول إلى الثنية 36 : 23

الانطلاق من محطة الثنية 50 : 23 الوصول إلى محطة آغا 32 : 00

- الجزائر – العفرون.

الانطلاق من محطة آغا 40 : 22 الوصول إلى العفرون 00 : 00

الانطلاق من العفرون 30 :00 الوصول إلى محطة آغا 28 : 01

- زرالدة – بئر توتة.

الانطلاق من محطة زرالدة 00 : 23 الوصول إلى محطة بئر توتة 19 : 23

الإنطلاق من محطة بئر توتة 30 : 23 الوصول إلى محطة زرالدة 48 : 23