أونجي: تعليق حول رحيل بن طالب وضم غلام

تحدث المنسق الرياضي، لنادي أونجي الفرنسي لوران بوسييه عن الميركاتو الشتوي للفريق من بينها ملف الدولي الجزائري نبيل بن طالب ومواطنه فوزي غلام الذي يتدرب مع أونجي من أجل البقاء في فورمة عالية.

وعاد المتحدث ذاته في تصريحات ليومية " واست فرانس" الجهوية إلى كلام نبيل بن طالب الذي كشف في وقت سابق عن إحتمال عودته إلى " فريق القلب" نادي ليل. وقال لوران بوسييه:"حتى لو أني قرأت البعض مما جاء في الصحافة، فأنا على دراية كاملة بما قاله، وكلامه يمثله هو وفقط".

أما بخصوص إمكانية التعاقد مع فوزي غلام فأضاف:" سنناقش الإثنين أو الثلاثاء كيف يشعر في أونجي وسنرى إذا كان قادرا على الإنضمام إلى المجموعة".

وختم:" سيكون الأمر رائعا، لأنه يستطيع اللعب في كل مكان، يمكنه جلب الخبرة التي نفتقدها سنرى ذلك بهدوء".