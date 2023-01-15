تسعة جرحى في حادث مرور بقسنطينة

أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام تسلسلي بين ست مركبات وقع اليوم الأحد ببلدية بني حميدان (ولاية قسنطينة) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية الرائد عبد الرحمن لقرع لوكالة الأنباء الجزائر، بأن الأمر يتعلق باصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين وأربع مركبات سياحية وشاحنة اصطدمت بمنزل.

وأشار ذات الضابط إلى أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 (قسنطينة-جيجل) وبالضبط بالمنطقة الريفية عين الحمراء التابعة لبلدية بني حميدان.

وأضاف الرائد لقرع بأنه تم إسعاف الجرحى الـ9 الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و42 سنة بعين المكان من طرف أطباء سلك الحماية المدنية قبل تحويلهم نحو مستشفى بلديتي ديدوش مراد وزيغود يوسف وكذا العيادة متعددة الخدمات لحامة بوزيان.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.