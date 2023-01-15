إيتو: "لن نخون الجزائر"

تحدث اليوم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو الذي وصل إلى الجزائر تحسبا لمشاركة منتخب بلاده في منافسة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال إيتو في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين الدولي:" أنا لا أخدع أصدقائي أبدا، الجزائر وقفت بجانب الكاميرون عندما كانت تمر بفترة صعبة قبل استضافة نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة".

وأردف:" من واجبي الآن، الوقوف بجانب رئيس الاتحاد الجزائري، الرياضة أصبحت للمساعدة وليس للتقسيم ولن نغيّر بدورنا هذا التاريخ الجميل، وأنا هنا كما قلت من أجل المساندة".

كما أثنى الدولي الكاميروني الأسبق على مدرب " الخضر" جمال بلماضي وقال عنه:" بلماضي شخص طيب، أتمنى له كل التوفيق في مهمته التي لن تكون سهلة، إنه مدرب ممتاز ولديه الإمكانيات والكل يعرف ذلك جيدا".

وختم:" اليوم هي فرصة للمدربين الشبان في إفريقيا لإظهار كل مايملكونه ويستمتعوا بذلك".