Les peines requises à l'encontre de la famille Tahkout

Le procureur de la République près le tribunal de Abbane Ramdane a requis, ce dimanche, des peines allant de 5 à 15 ans de prison ferme à l'encontre de 55 accusés de la famille de Tahkout Mahieddine et des responsables au sein de ses différentes sociétés. Ces derniers ayant été poursuivis pour des chefs d'inculpaption de blanchiment d'argent et des crimes de corruption, d'entrave au travail de la justice, de faux témoignages dans des crimes de coruption et d'entraves à des enquêtes en cours et d'exercice de pressions sur des agents judiciaires désignés par la justice.

Le procureur de la République a requis une peine de 15ans de prison à l'adresse de l'accusé Rachid Tahkout assortie d'une amende de 8 millions de dinars et une peine de 10 ans de prison ferme contre Ibrahim Ali, Bilel Nacer et Hamid Tahkout en plus de 10 ans de prison à l'encontre de Kamel.Z

Pour sa part, le représentant du trésor public a requis une indemnisation estimée à 50 mille milliards de centimes.