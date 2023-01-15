تبسة: حجز 700 علبة من حليب الأطفال

في إطار المداهمات المبرمجة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة لغرض مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية المدعمة واسعة الإستهلاك، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة وفي عمل مشترك مع وحدات حرس الحدود من توقيف ( ت.و) البالغ من العمر 34 سنة بتهمة المضاربة بمادة حليب الأطفال نوع بريمالاك

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمريج وحرس الحدود، مفادها أن المشتبه فيه السالف الذكر يملك مستودع بمدينة المريج يستغله بطريقة غير شرعية في المضاربة، على الفور وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تشكيل دورية تحت إشراف قائد الكتيبة ومداهمة المستودع ليتم حجز حوالي 700 علبة من حليب الاطفال نوع بريمالاك مموهة ومخبأة بالمستودع.