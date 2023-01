Le président Tebboune s'entretient par téléphone avec Macron

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboun, a reçu cet après midi un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron.

Les deux présidents se sont échangés les voeux de la nouvelle année et souhaité aux deux peuples tout le progrès et le développement.

Ils se sont entretenus, à l'occasion, sur des questions d'ordre bilatérales et abordé la prochaine visite du président Tebboune en France.

Les deux présidents se sont mis d'accord sur la date de cette visite prévue au mois de mai prochain.