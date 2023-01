Samuel Eto'o: Je ne trahis jamais mes amis

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto'o, est arrivé ce dimanche à Alger, pour assister au Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se déroule en Algérie du 13 janvier au 4 février, a indiqué le Comité d'organisation local (COL).

L'ancien buteur du FC Barcelone a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene d'Alger par le président du COL Rachid Oukali, et l'ambassadeur du Cameroun en Algérie Komidor Hamidou Njimoluh, précise la même source.

"L'Algérie a été aux côtés du Cameroun, quand Il traversait des moments difficiles avec la dernière CAN. Je ne trahis jamais mes amis. Il est de mon devoir en retour d'être aux côtés du président de la Fédération algérienne (FAF), je vais lui retourner l'ascenseur", a indiqué Eto'o aux médias à propos de la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN-2025.

Samuel Eto'o va se déplacer dans les prochaines heures à Oran, pour assister au premier match des "Lions indomptables", qui entreront en lice lundi face au Congo, au stade Miloud-Hadefi (20h00), dans le cadre de la 1re journée (Gr.E).

Pour rappel, la délégation camerounaise a débarqué à Oran vendredi soir, en vue de sa participation à la 7e édition du CHAN. Les hôtes de l'Algérie ont trouvé à leur accueil, à l’aéroport international Ahmed-Ben Bella à Es-Senia, des membres du comité d’organisation du CHAN ainsi que des représentants des autorités locales.

Accueillis dans une ambiance festive créée par une troupe folklorique, les hôtes de l’Algérie ont exprimé leur satisfaction de se trouver en Algérie, et ce à quelques jours de leur entrée en compétition.

Pour rappel, la capitale de l’Ouest accueille, lors du premier tour, les rencontres des groupes D et E, composés chacun de trois formations.