إيداع الشرطي المتسبب في وفاة قاصر بالكاليتوس الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، يوم أمس السبت، أمر إيداع ضد عون الشرطة المتسبب في حادثة إطلاق النار على قاصر بناحية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي الصادر عن نيابتنا بتاريخ 2023/01/10، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الرأي العام أنه قد تم بتاريخ اليوم 2023/01/14 تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش، عون الشرطة المتسبب في حادثة إطلاق النار على القاصر بناحية الكاليتوس".

وأضاف ذات المصدر أنه "قد تم إتباع إجراءات المتابعة الجزائية ضد عون الشرطة عن طريق إجراءات التحقيق القضائي وأن قاضي التحقيق بعد سماعه، أصدر أمر إيداع ضده".