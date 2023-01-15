آخر إحصائيات كورونا في الجزائر

لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ولا حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 4 مرضى للشفاء، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لوزارة الصحة.

وبذلك، بقي إجمالي الإصابات مستقرا عند 271287 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182687 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6881 حالة.

كما تم أيضا تسجيل مريض واحد في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته. وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.