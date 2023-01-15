الكاميرون-الكونغو: "نطمح للتويج باللقب القاري"

أكد مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم للاعبين المحليين آليوم سايدو اليوم الأحد بوهران بأن فريقه يطمح إلى التتويج بلقب النسخة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم (شان 2022) التي تستضيفها الجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير.

وأبرز مدرب الكاميرون في الندوة الصحفية التي نشطها بقاعة الندوات بالمركب الأولمبي "ميلود هدفي" تحسبا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية برسم المجموعة الخامسة ل'شان 2022' المقررة غدا الاثنين بداية من الساعة الثامنة مساء بملعب "ميلود هدفي" بأن فريقه "يطمح للتتويج بلقب النسخة السابعة (...) نحن مجبرون على فعل كل شيء للظفر بهذا اللقب القاري".

وأضاف بأن " كل مقابلة لنا بمثابة نهائي (...) لدينا مجموعة جيدة وحضرنا جيدا لهذا الموعد منذ شهر ولعبنا لقاءات ودية لتجريب خططنا وبغض النظر عن النتائج المهم أننا نجحنا في خلق الانسجام بين المجموعة ... لن تكون المهمة سهلة ولكن لدينا إستراتيجيتنا للتألق".

وأبرز ذات المتحدث أن "بعد التربص الذي أجريناه في تونس، تأقلم اللاعبون جيدا مع الأجواء في الجزائر، وأصبحوا جاهزين للدخول بقوة في هذا الموعد الإفريقي".

كما أعرب آليوم سايدو عن سروره بالاستقبال الرائع الذي حظي به المنتخب الكاميروني منذ وصوله إلى الجزائر وتنقله إلى وهران، مشيرا إلى أن " الجزائر والكاميرون بلدين صديقين، علينا الآن التركيز على المنافسة والدخول بقوة في اللقاء الأول أمام الكونغو".

وبخصوص اللاعب جيروم ديوم الذي شارك مع المنتخب الكاميروني في مونديال قطر 2022، أوضح مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم للمحليين بأنه "سيكون من بين أسلحته في هذه المنافسة".

من جهته، أكد قائد منتخب الكاميرون ايف موتوكو بأن رفاقه "متشوقون لخوض غمار هذه البطولة وأنهم جاهزون وحان الوقت للتأكيد بداية من مواجهة الكونغو الصعبة".

وأشار إلى أن "تجربة الشان السابقة التي احتضنتها الكاميرون وأنهيناها في المرتبة الرابعة أصبحت من الماضي وما يهم الآن هو الدورة الحالية التي حضرنا لها جيدا وسنلعب من أجل التتويج".