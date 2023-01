Benbraham installé dans ses nouvelles fonctions

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a installé, dimanche au Palais du Gouvernement, Noureddine Benbraham dans ses nouvelles fonctions de président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), en remplacement de Abderrahmane Hamzaoui.

Présidant au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la cérémonie d'installation, le Premier ministre a rappelé les instructions du président de la République lors de l'installation des membres de cette instance consultative importante, lorsqu'il les avait appelés à "s'acquitter pleinement de leurs responsabilités pour contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la pratique démocratique et des valeurs nationales, aux niveaux local et national".

Benabderrahmane a mis en avant "l'attachement de Monsieur le Président à ces fins à la faveur des amendements substantiels prévus par la Constitution de 2020", en assoyant "les principaux jalons pour édifier et concrétiser un édifice institutionnel en mesure d'honorer l'engagement de construire une société civile pleine de vitalité et jouissant de l'intégrité et de la transparence au service des citoyens et, partant, instaurer la paix et la stabilité nationales".

En tant qu'instance consultative, l'ONSC "se veut un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d'analyse et de prospective sur toutes les questions liées à la société civile pour promouvoir sa performance", a fait remarquer le Premier ministre.

"L'Observatoire contribue également à promouvoir les valeurs nationales, de même que la pratique démocratique et la citoyenneté, en sus de concourir aux côtés d'autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national, en apportant des avis, des recommandations et des propositions sur l'état de la société civile, ses préoccupations et les mécanismes susceptibles de promouvoir son rôle dans la vie publique", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre est revenu, en outre, sur les assises nationales de la société civile organisées en novembre dernier qui avaient permis de "faire le point sur la société civile et les dysfonctionnements enregistrés, et définir les mécanismes à même de renforcer son rôle en tant que partenaire clé dans l'élaboration et la concrétisation des politiques publiques", affirmant "le soutien du Gouvernement et sa pleine disponibilité à poursuivre l'accompagnement de l'Observatoire dans l'accomplissement de ses nobles missions".

Pour sa part, Benbraham s'est dit reconnaissant de la confiance placée par le président de la République en sa personne, en le désignant à la tête de l'Observatoire national de la société civile, l'instance qui se veut, selon lui, "un moyen destiné à consolider la pratique démocratique en Algérie conformément à la Constitution de 2020".

Et d'ajouter que les acteurs de la société civile "peuvent aujourd'hui contribuer aux grandes mutations qui s'opèrent en Algérie dans plusieurs domaines", soulignant que "l'année 2023 verra le lancement d'un grand chantier, marquée par une dynamique devant regrouper les acteurs de la société civile avec les différentes instances gouvernementales pour renforcer le rôle de l'Observatoire dans la présentation d'approches à impact positif sur la société".