إعادة بعث نشاط مجمعين عموميين بتبسة

ترأس وزير الصناعة،احمد زغدار، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة الآليات اللازمة لإعادة بعث نشاط مؤسسة أنابيب الغاز وشركة الزجاج للشرق بتبسة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحضر الاجتماع، الذي تم بمقر وزارة، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، وكذا مسؤولي مجمع الحديد والصلب-الجزائر (ايميتال)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية (آ سي أس) والمؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية (فيروفيال)، يضيف البيان.

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث آليات تسريع عملية إعادة بعث كل من مؤسسة أنابيب الغاز (تي جي تي) وشركة الزجاج للشرق (سوفاست) اللتين كانتا تابعتين لكل من مجمع "ايميتال" و"آ سي أس"، على التوالي، قبل أن تنتقل ملكيتهما إلى بنك الجزائر الخارجي،

يوضح ذات البيان. وخلال هذا اللقاء، أسدى زغدار تعليمات من أجل تحضير ملف إعادة بعث نشاط هاتين المؤسستين وإعادة إدماجهما في حافظتي المجمعين العموميين ليتم تقديمه أمام مجلس مساهمات الدولة في أقرب الآجال.

وذكر البيان انه خلال زيارته إلى ولاية تبسة، الأسبوع الماضي، عاين الوزير مؤسسة أنابيب الغاز لإنتاج الأنابيب الفولاذية وملحقات الربط المتوقفة عن الإنتاج منذ 1999 وأيضا شركة الزجاج للشرق التي تم تأسيسها في 1995 دون أن تتمكن من الدخول حيز الخدمة.