L'entraineur Camerounais: Nous ambitionnons de décrocher le titre

L'entraineur de la sélection du Cameroun de football A', Alioum Saidou n'a pas caché, dimanche à Oran, l'ambition de son équipe de décrocher le titre de la 7è édition du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2022), abritée par l’Algérie du 13 janvier au 4 février.

Lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il a animée à la salle de conférences du complexe sportif Miloud-Hadefi à Oran, le sélectionneur camerounais, a affirmé que son équipe veut remporter le titre qui commence par une confrontation importante face au Congo, pour le compte du 1er match du groupe E, composé aussi du Niger, et dont seul le premier passe en quarts de finale du tournoi.

"Nous sommes déterminés à tout faire pour décrocher ce titre continental", a indiqué Saidou. " Chaque rencontre pour nous est une finale. Nous avons un bon groupe et nous avons bien préparé ce rendez-vous depuis un mois. Nous avons disputé des matchs amicaux pour tester nos plans quels que soient les résultats".

Il a ajouté que "l'essentiel est que nous avons réussi à créer une harmonie au sein du groupe et notre mission ne sera pas facile mais nous avons notre stratégie pour briller".

Le coach du onze camerounais a assuré que "les joueurs se sont acclimatés avec l’ambiance en Algérie après le stage effectué en Tunisie. Ils sont prêts à entrer en force à ce rendez-vous africain (..), maintenant, nous devons nous concentrer sur la compétition et entrer forts dans la première rencontre contre le Congo".

Allioum Saidou s'est également réjoui de l’accueil réservé aux "Lions indomptables" à leur arrivée en Algérie et leur transfert à Oran, estimant que " l'Algérie et le Cameroun sont deux pays amis et frères".

Pour sa part, le capitaine du onze camerounais Yves Motoko a indiqué que ses camarades ont hâte de disputer ce championnat.

"Il est temps de confirmer nos dispositions, à commencer par la difficile confrontation avec le Congo", a-t-il assuré, ajoutant que " l'expérience du dernier CHAN, déroulé au Cameroun et à l’issu duquel nous avons terminé à la quatrième place, relève désormais du passé. Ce qui compte maintenant, c'est le tournoi en cours que nous avons bien préparé et nous jouerons pour le sacre".