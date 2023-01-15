اختطاف 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو

خطف ارهابيون نحو 50 امرأة، يومي الخميس والجمعة في أربيندا في شمال بوركينا فاسو

وقال الشهود لوسائل اعلام اجنبية، انه تم خطف مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريبًا جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة.

وأوضح أحد السكان أن "النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل"، مضيفًا أنهن غادرن بعرباتهن الخميس.

وأضاف آخر من بين السكان، "لم يعدن مساء الخميس، أعتقدنا أن عرباتهن تواجه مشكلة.. لكن ثلاث ناجيات عدن ليخبرنا بما حدث".

وتابع "في المجموعتين، تمكنت نساء من الهروب من الإرهابيين والعودة إلى القرية سيرًا".

وأردف الساكن "نعتقد أن الخاطفين أخذوهن إلى معاقلهم المختلفة".

وبحسب مسؤولين محليين أكدوا عمليتي الخطف، مشّط الجيش ومساعدوه المدنيون المنطقة بدون جدوى.