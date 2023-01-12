الرابطة تطلق“ المتحف الدولي للسيرة النبوية”

تشارك رابطة العالم الإسلامي بوصفها “شريكًا استراتيجيًا”، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج 2023”، وهو أكبر معرضٍ على مستوى العالم متخصصٍ في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.



وانطلق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة هذا العام تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات”، برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل. ووجَّه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بأن تتضمّن هذه الشراكة الاستراتيجية إطلاق النسخة الأحدث من “المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”، خلال فعاليات “إكسبو الحج 2023”، ليمثل المشاركة الحضارية الأهم من نوعها في إبراز مضامين السيرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية، لاسيما السيرة العطرة في المشاهد المباركة للحج والعمرة، في سياق متكامل ينسجم مع رؤية السعودية 2030، بتعزيز الباعث الإيماني للحاج والمعتمر والزائر.



ويشتمل المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية على أعداد حافلة من الأقسام والأجنحة، حاملًا شعار “السيرة كأنك تعيشها”، منها قسم “النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنك معه في مكة المكرمة والمدينة المنورة”، عبر مجسمات تاريخية وأطالس عصرية وتقنيات إبداعية، ما يجعل الزائر يعيش تلك الحقبة وذلك الزمان بوجدانه الإيمانية بمزيد من التفكر والتذكر والاعتبار، وكأنه يعيش تلك الرحاب.



كما يشتمل المتحف على قسم إبداعي كبيرٍ عن الحج والعمرة والزيارة، وقسم الحجرة النبوية الشريفة، وهو قسم خلاب يأخذ الزائر وكأنه داخل تلك الحجرة الشريفة عبر تقنية الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، إضافة إلى قسم “أعظم منبر بالدنيا”، وهو قسم يتعرّف فيه الزائر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته وكأنه يراه، وقسم يشتمل على عرض وثائقي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة والحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.



وفي ذات السياق، نوّهت رابطة العالم الإسلامي بإعلان وزارة الحج والعمرة عودة أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، دون أي قيود على العمر.

وثمّن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلة الرابطة هذا الإعلان، مشيرًا إلى سائر الجهود والاحتياطات الموظفة لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن، وهي المضافة باستحقاق وامتياز كبير للمنجزات الاستثنائية المسخرة لتوفير السبل كافة لأداء النسك على أكمل وجه وفق الهدي الشرعي.



وأشاد بقرار السماح لأي بعثة حج من أي مكان بالتعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، بالإضافة إلى خفض كلفة التأمين للمعتمرين بنسبة 63%، وخفض كلفة التأمين للحجاج بنسبة 73%، إلى جانب أحقية أي قادم إلى المملكة بتأشيرة في زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أحقية أي زائر للمملكة في أداء العمرة في أي وقت.



