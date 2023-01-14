أسعار النفط تتراجع

تراجع سعر برميل النفط عالميًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يتسبب في تراجع الطلب.

وعلى الرغم من ذلك، فقد دعم التفاؤل بأن تخفيف الصين من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا سيرفع الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 07:46 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر مارس بنحو 0.72 بالمائة، إلى 84.67 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 0.61 بالمائة، إلى 79.37 دولارًا للبرميل، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وكان سعر برميل النفط عالميًا قد أنهى تعاملاته، يوم الجمعة 13 جانفي، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة للجلسة السابعة على التوالي، وسط تفاؤل بانتعاش الطلب.

وارتفع الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس) نحو 8.5 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي، خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.