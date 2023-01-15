الجزائر تطلق مناقصة لشراء القمح اللين

طرح الديوان الوطني الجزائري للحبوب، مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ اختيارية، حسبما أوردته وكالة رويتر من تجار أوربيون أمس الأحد.

وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها أكثر بكثير من الكميات الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الثلاثاء 17 جانفي على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 جانفي.

وحسب ذات المصدر، القمح مطلوب للشحن خلال فترتين من الدول الرئيسية الموردة، بما في ذلك أوروبا، الأولى بين أول مارس و15 مارس والثانية بين 15 و31 مارس. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا يكون الشحن قبل ذلك بشهر.