العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية

أعلن مسؤول محلي اليوم الإثنين، العثور على الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب النيبالية التي تحطمت أمس بالقرب من مدينة بوكارا، وسط نيبال.

وقال جاغاناث نيرولا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، إن "قوات الأمن عثرت على الصندوق الأسود قبل قليل. وسنحصل عليه قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف رجال الإنقاذ عملية البحث عن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال نيرولا، إنه تم حشد الغواصين للقيام بعملية بحث في نهر سيتي، حيث إن ثمة مخاوف من سقوط بعض الجثث في النهر.

وسقطت الطائرة التابعة لخطوط "يتيي" الجوية، التي كانت تقل 68 مسافرا وطاقما مكونا من أربعة أفراد، في خانق نهر سيتي عندما كانت في طريقها من كاتماندو إلى بوكارا، وتم انتشال 68 جثة من موقع تحطم الطائرة أمس الأحد.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الطيران المدني النيبالية، كان هناك 15 أجنبيا على متن الطائرة المنكوبة.

وقد أعلنت الحكومة النيبالية اليوم حدادا على ضحايا الحادث، وقررت تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء للتحقيق في سبب الحادث، الذي وصف بأنه من بين الحوادث الأسوأ في تاريخ نيبال على مدار العقود الثلاثة الماضية.