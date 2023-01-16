الشان: أبرز تصريحات بوﭬرة ودراوي قبل لقاء إثيوبيا

عقد اليوم الأحد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوﭬرة، ندوة صحفية بمركز الإعلام الخاص بملعب " نيلسون مانديلا"، رفقة اللاعب زكرياء دراوي وذلك للحديث عن مواجهة الغد أمام منتخب إثيوبيا التي تدخل ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وهذا أهم ما جاء فيها:

* مباراة مهمة لكلا المنتخبين

* نسعى للفوز لضمان التأهل

*قلت للاعبين وجب عليكم أن تمنحوا كل ما لديكم للفوز بهذه المواجهة

* دراوي: تجاوزنا الفوز على ليبيا ونحن جاهزون لإضافة ثلاث نقاط أخرى

*عملنا على الجوانب التي أخطأنا فيها خلال اللقاء الأول

* صحيح كان هناك ضغط على اللاعبين في المباراة الأولى لكنهم اكتسبوا ثقة كبيرة

*بخصوص المصابين، محيوص اندمج مع المجموعة، أما ذبيح سنرى ما ستسفر عنه الفحوصات المعمقة

* إثيوبيا منتخب يلعب الكرة جيدا، لديهم 9 لاعبين من الفريق الأول، صحيح يعانون من النجاعة الهجومية لكن الأمر كذلك ينطبق علينا نحن كذلك

*درسنا جيدا ونحترم المنافس وسنلعب أمامهم بكل ثقة، المهم الروح الجماعية

*دراوي: نتمنى الذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة التي ستكون فرصة للتسويق أكثر للاعب المحلي

* غدا، سيكون من الرائع اللعب أمام 40 الف متفرج وهذا مهم لعناصرنا، ولو أنهم كسبوا الثقة من هذه الناحية

* شخصيا لست خائفا من أي منتخب وأنا أثق في العمل الذي قمنا به مع العناصر الوطنية

* دراوي: أعتقد أن كل اللاعبين محفزين، لأن هذه المنافسة في بلادنا، نسعى لتقديم كل ما علينا حتى نكون بحال أفضل في جميع المواجهات

*لست ضد متابعة اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد المواجهات تعطيهم دفعة معنوية خاصة عند الفوز، لكن عشية المواجهة فالأمر ليس جيدا

* منتخب إثيوبيا سيحاول اللعب بطريقة مغايرة، في كل الحالات أرغب في مواجهة منتخب يلعب كرة القدم ونحن جاهزون لكل الحالات فكل المنتخبات تنتظرنا وسنرى غدا ماذا سيكون

*حضور بلماضي يمنح دفعة معنوية للطاقم الفني واللاعبين، وهو هنا لمساندتنا

* المهم فوزنا وتأهلنا، كل مباراة بالنسبة إلينا هي نهائي وسنرى بعدها المباراة الثالثة، وجب علينا أن لا نغتر بفوزنا في اللقاء الأول