هذه هي حصة الجزائر من الحج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عيسى بلمهـدي، اليوم الإثنين، أن حصة الجزائر من الحج ارتفعت إلى 41 ألف و300 حاج.

وقال بلمهـدي في تصريح للصحافة خلال إشرافه على افتتاح ندوة علمية تحت عنوان "يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة" بدار القران الكريم ،حمد سحنون، "أن الشيء الجديد في موسم الحج لهذه السنة، أن حصة الجزائريين ارتفعت إلى 41 ألف و300 حاج وهذا لأول مرة، بالإضافة إلى ارتفاع السن، العامل الذي كان حاجز في العام الماضي الذي فرضته السلطات السعودية بسبب جائحة كوفيد".

وأشار إلى وجود شركات متعددة في الخدمات، ويتم التفاوض لاختيار أحسن العروض وبأقل تكلفة.