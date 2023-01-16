الشان: ماذا قال مدرب أثيوبيا عن مواجهة الجزائر؟

تحدث ظهر اليوم الإثنين، مدرب منتخب أثيوبيا وبينو بايتي عن مواجهة الغد لفريقه أمام الجزائر بملعب نيلسون مانديلا وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات أمم إفريقيا للمحليين.

وقال بايتي خلال الندوة الصحفية:" سنواجه منتخبا جزائريا جيد، سيكونون مدعومين بجمهورهم الذي سيملأ الملعب، على العموم سنحاول منح كل شيء ونحن مستعدون للمواجهة". وأردف:"إنه سيناريو منافس لمنافسة كان الكاميرون الماضية ، عندما واجهنا البلد المستضيف في أول جولة والأمر يتكرر اليوم مع " الشان".

" و واصل القول :" هناك مباريات مختلفة، كان ضمن التعداد في كان 2021 لاعبون لا يتوفرون على الخبرة وهذه اليوم فرصة كبيرة بالنسبة لهم وخاصة وأن هذه المنافسة مخصصة للاعبين المحليين لهذا فالفرصة كبيرة أمامهم".