بلاغ هام للحماية المدنية

دعت ، مصالح الحماية المدنية ، في بلاغ لها ، إلى الرفع من درجة الحيطة و الحذر على إثر هبوب رياحا قوية. وذلك تبعا للنشرة الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية التى تخص هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية منها الشمالية والداخلية للوطن، قد تصل سرعتها الى 90 كلم في الساعة في بعض المناطق .

كما دعت ذات المصالح، بإتباع التدابير والإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث المنزلية و حوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح و المتمثلة في النقاط التالية :

1-ترتيب و تثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح .

2-الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

3-حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر

4-الابتعاد عن النوافذ، الشرفات، الأشجار و أعمدة الكهرباء

5-وضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام الى الملاجئ و المرائب .

6-بالنسبة لمستعملي الطريق، يجب التخفيض من السرعة من أجل أن تكون لديك رؤية واضحة للطريق وتفادي اي حاجز يكون بالطريق.

7-عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية و كذلك البحيرات والمجمعات المائية .

8-بالنسبة لقطاع البنايات حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح.

9-عند التنقل يجب إتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات .

10-وفي حالة التنقل يجب تفادي المناطق والأماكن الغابية وتخفيض سرعة السيارة وكذا إعلام الأهل و الأقارب عن موعد الانطلاق و كذلك مكان الوصول .