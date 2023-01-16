إلغاء عدد من الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل عدة رحلات بحرية بسبب الاضطراب الجوي الذي يجتاح سواحل البلاد.
وحسب بيان المؤسسة، تم تأجيل رحلة الجزائر_ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.16، وذلك إلى غاية 2023.01.19 في حال توفر الظروف المناخية الملائمة للإبحار.
كما تعتذر المؤسسة لإلغاء الرحلات التالية :
*مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ: 2023.01.20
*سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.21
*مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2023.01.24
*سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.25
*مرسيليا _ الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.25
*الجزائر_ نابولي المبرمجة بتاريخ 2023.01.28
*نابولي _الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.30