إلغاء عدد من الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل عدة رحلات بحرية بسبب الاضطراب الجوي الذي يجتاح سواحل البلاد.

وحسب بيان المؤسسة، تم تأجيل رحلة الجزائر_ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.16، وذلك إلى غاية 2023.01.19 في حال توفر الظروف المناخية الملائمة للإبحار.

كما تعتذر المؤسسة لإلغاء الرحلات التالية :

*مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ: 2023.01.20

*سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.21

*مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2023.01.24

*سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

*مرسيليا _ الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

*الجزائر_ نابولي المبرمجة بتاريخ 2023.01.28

*نابولي _الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.30