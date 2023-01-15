أسعار النفط تستقر عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، لتستقر عند 84.49بالمائة، وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم،بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.04بالمائة مساء اليوم، ليصل إلى 84.49 دولار أمريكي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.03 دولار للبرميل،منخفضا ب 53 سنتا أو 0.83 بالمائة،وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمائة الأسبوع الماضي, في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر،بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر،في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.