Comptes devises : Les taux de rémunération trimestriels fixés

La Banque d'Algérie (BA) a dévoilé, sur son site web, les taux d'intérêts appliqués aux dépôts sur les comptes devises, pour le premier trimestre de l'année 2023.

Ces taux viennent en application de l'instruction n 01-2022, du 5 janvier 2022, relative aux conditions de rémunération des comptes devises, stipulant que les dépôts à terme des personnes physiques sont rémunérés au taux de placement fixé par la Banque d’Algérie.

Cette instruction concerne les comptes devises des personnes physiques de nationalité algérienne résidentes et non résidentes, ainsi que des personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, précisant que "les avoirs en comptes devises commerçants et exportateurs, ne peuvent faire l’objet de dépôt à terme, et ne donnent lieu à aucune rémunération".

Notant que "la durée maximale d’un dépôt à terme est de 12 mois", l'instruction informe qu'"une décision de la Banque d’Algérie fixera, au début de chaque trimestre civil, les taux de placement à terme".

A cet effet, les taux d'intérêts appliqués aux dépôts sur les comptes devises, pour le premier trimestre de l'année 2023 sont fixés comme suit :

(Unité : %)

Monnaies dépôts

A vue 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

Dollar US 1,00 2,75 3,35 3,90 4,25

Euro 0,00 0,75 1,25 1,50 2,25

Livre sterling 0,80 1,50 1,95 2,25 2,75

Franc suisse 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50

Yen japonais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45

Dollar canadien 0,70 2,25 2,80 3,30 3,90

Couronne danoise 0, 00 0,25 0,50 1,40 2,10

Couronne norvégienne 0,50 1,80 2,35 3,20 4,00

Couronne suédoise 0,00 0,75 1,50 1,90 3,10

Rial saoudien 0,00 2,50 2,90 3,25 3,50.