Le Mali arrache le nul contre l’Angola

Finaliste de la dernière édition du Championnat d’Afrique des Nations, le Mali a failli perdre son premier match du CHAN 2022. Dans un match incroyable, les Aigles ont réussi à arracher un match nul inespéré contre les Palanca Negras.

En confiance, les Angolais sont les premiers à ouvrir le score par Depu à la 12e minute. Mais Hamidou Sinayoko va égaliser pour les Aigles A’ à la 23e, avant de se laisser dépasser trois minutes plus tard par un doublé de Depu (26e). 2-1, c’est le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’Angola surprend une nouvelle fois le Mali avec un troisième but de Deivi Miguel Vieira à la 72e minute.

Alors qu’on les croyait complètement dépassés et sur le point de s’incliner, les Maliens vont d’abord réduire le score à la 78e minute par Yoro Mamadou Diaby, avant d’égaliser à la 83e minute par Ousmane Coulibaly. 3-3, c’est le score final de cette rencontre qui a été sans nul doute l’une des plus animées depuis le début de la compétition.