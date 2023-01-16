حملة واسعة لمقاطعة البيض

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على دعمها التام والكامل لحملات مقاطعة شراء البيض، التي تم أطلاقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي أن "المقاطعة سلاح المستهلك في تغيير الواقع و التنديد بوضعيات تؤثر على قدرته الشرائية".

كما أكد زبدي أن منظمة حماية المستهلك سعت منذ سنوات ، أن تكون المقاطعة أداة في يد المواطن و ان يستعملها بكل آنية و تلقائية.

وكانت المنظمة قد تناولت موضوع غلاء أسعار البيض في عدة مرات، حيث قال زبدي في وقت سابق إنه "في فترة ليست ببعيدة، تفهمنا إشكالية سوق البيض وارتفاع أسعاره لعدة أسباب مختلفة.... وتحدثنا عنها في وقتها"، قبل أن يضيف "إلا أن استمرار الوضع و المنحنى التصاعدي الذي تأخذه الأسعار أصبح جد مقلق في ظل ضبابية أية حلول لوفرته و استقرار أسعاره".

ودعا زبدي ممثلي الشعبة والقطاعات المعنية لقديم حلول في أسرع وقت ونحن على مقربة الشهر الكريم الذي يزيد فيه الطلب على هذه المادة.