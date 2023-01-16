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شان الجزائر: مالي-انغولا 3-3

رياضة
16 جانفي 2023 ()
ف.ن
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وضعية المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، بعد نتيجة مقابلة مالي-انغولا 3-3 (الشوط الأول 1-2)، التي جرت اليوم الاثنين بملعب -ميلود هدفي- بوهران لحساب الجولة الأولى:

 

مالي  - أنغولا     3 - 3 

موريتانيا : معفاة

الترتيب      النقاط   ل   ف   الفارق

1. أنغولا     1      1    0    0

2. مالي      1       1    0   0 

3. موريتانيا  --    --   --    --

المباريات المتبقية :

الجولة الثانية  (الجمعة 20 يناير 2023) :

أنغولا  -  موريتانيا (17:00/ ميلود هدفي-وهران)

مالي : معفاة

الجولة الثالثة (الثلاثاء 24 يناير 2023 ) :

موريتانيا - مالي  (17:00/ ملعب -ميلود هدفي- وهران)

أنغولا : معفاة.

يذكر أن صاحب المركز الأول سيتأهل للدور ربع النهائي.

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