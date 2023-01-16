شان الجزائر: مالي-انغولا 3-3

وضعية المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، بعد نتيجة مقابلة مالي-انغولا 3-3 (الشوط الأول 1-2)، التي جرت اليوم الاثنين بملعب -ميلود هدفي- بوهران لحساب الجولة الأولى:
مالي - أنغولا 3 - 3
موريتانيا : معفاة
الترتيب النقاط ل ف الفارق
1. أنغولا 1 1 0 0
2. مالي 1 1 0 0
3. موريتانيا -- -- -- --
المباريات المتبقية :
الجولة الثانية (الجمعة 20 يناير 2023) :
أنغولا - موريتانيا (17:00/ ميلود هدفي-وهران)
مالي : معفاة
الجولة الثالثة (الثلاثاء 24 يناير 2023 ) :
موريتانيا - مالي (17:00/ ملعب -ميلود هدفي- وهران)
أنغولا : معفاة.
يذكر أن صاحب المركز الأول سيتأهل للدور ربع النهائي.