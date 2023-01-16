شان الجزائر: مالي-انغولا 3-3

وضعية المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، بعد نتيجة مقابلة مالي-انغولا 3-3 (الشوط الأول 1-2)، التي جرت اليوم الاثنين بملعب -ميلود هدفي- بوهران لحساب الجولة الأولى:

مالي - أنغولا 3 - 3

موريتانيا : معفاة

الترتيب النقاط ل ف الفارق

1. أنغولا 1 1 0 0

2. مالي 1 1 0 0

3. موريتانيا -- -- -- --

المباريات المتبقية :

الجولة الثانية (الجمعة 20 يناير 2023) :

أنغولا - موريتانيا (17:00/ ميلود هدفي-وهران)

مالي : معفاة

الجولة الثالثة (الثلاثاء 24 يناير 2023 ) :

موريتانيا - مالي (17:00/ ملعب -ميلود هدفي- وهران)

أنغولا : معفاة.

يذكر أن صاحب المركز الأول سيتأهل للدور ربع النهائي.